Корректируемые авиационные бомбы и разведка: военный ВСУ назвал сильные стороны армии РФ

Украинский военнослужащий рассказал изданию « Business Insider » о сложностях, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ в зоне СВО на Запорожском направлении. К сильным сторонам армии РФ он отнес минные укрепления, корректируемые авиационные бомбы и воздушную разведку.

«Бомбы не жалеют. Недостатка в минах тоже нет. Линия деревьев, где действовала одна из бригад, была просто сровнена с землей. Остался только частокол, а хорошо сделанная траншея перестала быть пригодной для использования», - рассказал украинский военнослужащий ВСУ Александр

Специалист по коммуникациям киевских вооруженных сил Александр отметил, что солдаты боятся российских управляемых бомб. Он считает, что оружие нельзя назвать точным, но однозначно оно мощное. Бомбы сравнивают с землей позиции украинских военных и наносят сильный урон армии. Нет укрытий, с которыми бы такие бомбы не справились.

«Корректируемые авиационные бомбы – один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно», - рассказал изданию «Business Insider» украинский военный

Также у армии РФ профессионально работает воздушная разведка. Спикер отметил, что невозможно поменять позиции или оперативно выполнять боевые задачи, потому что скрыться практически невозможно.

Еще одна проблема для военных – это крепко укрепленные позиции РФ. Поля заминированы, расставлены противотанковые заграждения, вырыты траншеи и туннели.

Украинское контрнаступление началось в июне, но пока не имеет никаких успехов. Это признают на Западе и Украине. Эксперты предполагают, что изменить ситуацию в ходе СВО на данном этапе невозможно.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о самых горячих точках в зоне СВО на территории ДНР и о том, как военные ВСУ используют кассетные боеприпасы.