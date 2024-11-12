Корреспондент Сибдепо поделился впечатлением от испытания полиграфом

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел сотрудники полиции Кузбасса провели экскурсию для журналистов по отделу криминалистических экспертиз, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо прошел испытания полиграфом, которое в народе называют детектором лжи. Это единственное исследование, которое по закону не имеют право проводить без разрешения человека. Подключение уже вызывает волнение, отметил корреспондент.

Под ножками стула расположены специальные датчики, которые реагируют на каждое движение ног. Дополнительные датчики прикрепляют к каждому пальцу, грудной клетке и животу. Параллельно камеры видеонаблюдения фиксируют реакцию человека на вопросы. Во время опроса измеряют давление.

«Когда вы пытаетесь выдать не ту информацию, что у вас в голове, соврать, то ваш организм выдает специфические реакции. И когда сюда приходит человек, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления, в убийстве, в изнасиловании… Представляете его состояние?» — рассказала сотрудник лаборатории психофизиологических экспертиз и исследований Евгения Култаева.

Эксперт отметила, что в интернете есть множество советов обмана полиграфа. Например, покусывание языка или использование кнопки на ботинке. Однако в реальности они все оказываются безрезультативными. Человек не способен обмануть датчики тремора. Корреспондент специально четко и уверенно называл неправдивую информацию, однако полиграф сразу вычислил обман.

Ранее сообщалось, что полиграфолог заявила о невиновности Мартыновой, обвиненной в покушении на дочь.