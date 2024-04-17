Полиграфолог заявила о невиновности Мартыновой, обвиненной в покушении на дочь

Полиграфолог проверяла Антонину Мартынову на детекторе лжи, результаты которого не вызвали сомнений в том, что женщина невиновна. Об этом специалист рассказала в беседе с RT .

Антонину Мартынову подозревают в покушении на убийство маленькой дочери в 2007 году. По версии следствия, она сбросила девочку с лестничного пролета в подъезде. Это подтвердил маленький свидетель, который наблюдал за ситуацией этажом выше.

Однако полиграфолог проверила Мартынову на детекторе лжи, задав необходимые вопросы. В частности звучал и конкретный про сталкивание ребенка с лестницы. Женщину спросили, делала ли она это намерено. Мартынова ответила «нет». По словам собеседницы телеканала, подозреваемая ответила правду, следовательно, может являться невиновной.

Исследование на детекторе приобщили к материалам дела. Чем оно обернется для супруги опального журналиста пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что мальчик, который видел вероятное покушение Мартыновой, проходил экспертизу.