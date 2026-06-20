Магний — чудо‑минерал или переоцененный тренд? Ученые дали однозначный ответ

В последнее время забота о собственном самочувствии приобрела массовый характер, а аптечные витрины буквально осаждают покупатели, охотящиеся за популярными биодобавками. Вместе с креатином и коллагеном, магний стабильно удерживает позиции в топе самых востребованных минералов: его прописывают от переутомления, нервного напряжения, мышечных спазмов и нарушений работы кишечника. Однако медики, как информирует издание Parade, призывают не питать иллюзий: сиюминутного результата от приема БАДов ожидать не стоит, а в отдельных случаях они способны причинить серьезный вред организму, сообщил REGIONS.

Через сколько времени реально начинает действовать магний

Оперативность воздействия минерала, как пояснили врачи, находится в прямой зависимости от конкретной проблемы, с которой столкнулся пациент. Первые субъективные улучшения могут дать о себе знать как уже спустя 1,5 часа после приема, так и по прошествии нескольких недель регулярного употребления, отмечает Parade.

Восполнение дефицита микроэлементов внутри клеточных структур требует времени, тогда как иные физиологические механизмы способны активироваться практически сразу. Кроме того, скорость всасывания напрямую связана с конкретной химической формой добавки, приобретенной в аптечной сети. Наиболее оперативно организмом усваиваются цитрат и гидроксид магния, уточнили эксперты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Сроки работы препарата в зависимости от ваших целей

В зависимости от имеющихся симптомов, ключевые сценарии применения этого минерала и реальные промежутки времени для появления первых результатов формируются по следующим правилам, сообщается в материале Parade.

Проблемы с пищеварением. Цитрат или гидроксид магния результативно помогают устранить запоры благодаря активному притяжению воды в полость кишечника. Мягкое послабляющее действие наступает быстро — в промежутке от получаса до шести часов после употребления капсул, пояснили эксперты.

Мышечные спазмы и судороги. Если частые ночные судороги спровоцированы именно нехваткой этого нутриента, а не обезвоживанием, то цитрат или глицинат магния восстановят комфортное состояние спустя несколько дней либо недель систематического приема, уточнили специалисты.

Бессонница и хроническая тревожность. Магний не относится к снотворным средствам и не способен отключить сознание сразу после первого употребления капсулы. Физическое расслабление мускулатуры проявится через 30–60 минут, однако для устойчивого накопительного результата и восстановления нормального сна потребуется около двух недель регулярного применения в совокупности с соблюдением гигиены сна. Оптимальной формой для успокоения нервной системы считается глицинат магния, подчеркивается в публикации.

При подозрении на выраженный системный дефицит питательных веществ врачи настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельной диагностикой, предостерегает издание. Хроническое переутомление, онемение пальцев, покалывание в теле или болезненные ощущения в мышцах могут сигнализировать о совершенно разных патологиях, поэтому в первую очередь необходимо сдать биохимический анализ крови в поликлинике по месту жительства.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Кому БАДы противопоказаны и где искать природный минерал

Общепризнанная суточная норма потребления этого элемента для взрослых мужчин составляет от 400 до 420 мг, тогда как для женщин — от 310 до 320 мг, сообщается в материале Parade. При этом подавляющее большинство людей способны без труда восполнить эту потребность за счет грамотно сбалансированного ежедневного рациона из обычных продуктов, подчеркивают эксперты.

Отказываться от аптечных форм в пользу натурального питания стоит и из соображений безопасности, предупреждают врачи. Лицам с любыми хроническими патологиями почек принимать магниевые добавки без строгого контроля специалиста смертельно опасно: ослабленные органы попросту не справятся с выведением избыточного минерала из кровотока, что чревато токсическим поражением организма.

Обогатить меню полезным элементом без риска для самочувствия помогут доступные продукты, перечисляют авторы публикации:

тыквенные семечки и семена чиа;

миндаль, кешью и грецкие орехи;

черная фасоль, чечевица и горох;

свежая листовая зелень, особенно шпинат;

цельнозерновые крупы, например, бурый рис и овес;

авокадо и качественный горький шоколад.

Любые пищевые добавки, как напоминается в статье, служат лишь временной поддержкой для естественных биологических процессов и никогда не заменят полноценное питание и здоровый образ жизни. Если же дополнительный прием минеральных комплексов действительно необходим, делать это следует осознанно, исключительно после консультации с лечащим врачом, резюмирует Parade.

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