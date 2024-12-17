Косачев пояснил причины инициативы Трампа разместить войска на Украине

Спикер Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет настаивать на размещении вооруженных сил стран Европы на Украине, сообщило РИА Новости.

Константин Косачев прокомментировал информацию, размещенную в материале The Wall Street Journal. Согласно данным издания, Трамп предложил разместить войска Европейского союза на территории Украины после урегулирования конфликта. Таким образом новоизбранный президент намерен обеспечить контроль над соблюдением перемирия. Спикер Совфеда Константин Косачев считает, что Трамп преследует другую цель.

По мнению Косачева, новоизбранный президент заинтересован в перераспределении финансовой нагрузки с США на страны Евросоюза. Спикер уверен, что подобную позицию американский лидер демонстрировал во время своего президентства.

«И тут я не сомневаюсь ни секунды, что Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жестко», — сказал РИА Новости Косачев.

Константин Косачев предположил, что позиция Трампа вызовет противоречивые дискуссии среди представителей НАТО и стран ЕС. Спикер уверен, что многие страны, которые не заняли пророссийскую позицию, поддержат предложение о размещении войск на Украине. Лидеры будут готовы нести экономическую нагрузку. Однако, по мнению спикера Совфеда, подобная позиция не окажется единодушной для всех стран ЕС.

«Вот этого не будет совершенно точно. В Евросоюзе тоже умеют считать деньги, это умеет делать не только господин Трамп», — считает Косачев.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта с РФ.