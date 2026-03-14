Кошмар в раю: россияне застряли в Дубае без денег и жилья — история спасения через Telegram‑чаты

Российская туристка Елизавета, которая не смогла вовремя вылететь из Дубая из-за отмены рейсов, поделилась с РИА Новости историей о том, как русскоговорящее сообщество в ОАЭ объединилось для поддержки попавших в беду путешественников.

По информации издания, Елизавета вместе с мужем отдыхала в ОАЭ самостоятельно, без тура. В начале марта они должны были вернуться домой, но рейсы отменили, и супруги оказались в чужой стране без возможности быстрого вылета. Ситуацию осложняло то, что они путешествовали не по путевке, а значит, не могли рассчитывать на помощь туроператора.

«Я обратилась в один из русскоязычных чатов Дубая с просьбой купить еду, поскольку накопленных средств хватало только на оплату отеля… По продуктам мне ответили несколько человек, люди были готовы помочь», —рассказала собеседница агентства.

Елизавета рассказала, что выбраться помогли родственники из России — именно они приобрели новые билеты. Однако, как отмечает женщина, на протяжении всего времени пребывания в Дубае они чувствовали поддержку от незнакомых людей из местных русскоязычных чатов. Люди охотно откликались на просьбы, предлагая не только еду, но и временное жилье тем, кто оказался в особенно сложной ситуации.

«Бесплатное жилье никто нам не предоставил, мы платили за отель со своего кармана. Но авиакомпания покроет расходы в течение месяца, я оформила заявку с копиями чеков за проживание», — поделилась россиянка.

Тем, кто оказался в такой же ситуации, Елизавета советует в первую очередь связаться с российским посольством и встать на консульский учет. Кроме того, можно обратиться к волонтерам — нередко они готовы предоставить временное жилье тем, кто оказался в безвыходной ситуации. Еще один действенный способ — написать пост в профильный Telegram-канал или чат, где много людей, искренне готовых прийти на помощь.

