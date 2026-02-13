Космическое выравнивание: Солнце, Луна и Земля встанут в одну линию в феврале

В феврале ожидается редкое астрономическое явление — Солнце, Луна и Земля выстроятся на одной линии, сообщил atas.info.

По информации издания, уникальное явление называется кольцеобразным солнечным затмением. Примечательно, что видимый диаметр Луны окажется меньше солнечного диска. Причина — расстояние, на котором Луна будет находиться от планеты Земля. Явление ожидается 17 февраля.

По мнению экспертов, в этом типе затмения любопытно как раз то, что не видно солнечной короны — той самой, что при полном затмении окутывает потемневшее небо. Здесь же центральная часть диска оказывается прикрыта лишь частично, и небо продолжает оставаться по-настоящему светлым.

По своей встречаемости кольцеобразные затмения уступают полным, частным и гибридным, что делает их довольно редким небесным явлением. Именно эта редкость наполняет событие особым смыслом и приковывает взгляды тех, кто не утратил способности удивляться устройству космоса.

