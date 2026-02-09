Астрофотограф объяснила, как отличить спутники Starlink от падающих звезд

Наблюдая за ночным небом, все чаще можно заметить цепочки движущихся огней, которые многие принимают за метеоры. Астрофотограф Алин Уоллес в интервью SlashGear раскрыла ключевые отличия, которые помогут точно определить, что вы видите — спутниковую группировку Starlink или падающую звезду.

В январе 2026 года на орбите Земли находится уже более 15 тыс. спутников, и их часто путают с метеорами — подобные ошибки допускают даже крупные СМИ, подчеркивает Уоллес. Главный критерий отличия— скорость.

Спутники движутся по небу медленно и плавно, в то время как метеоры («падающие звезды») — это быстрые, мгновенные вспышки. Если объект попал только на один кадр при съемке, это, скорее всего, метеор. Спутник же будет виден на нескольких последовательных кадрах или фотографиях.

По словам астрофотографа, спутники Starlink имеют характерный внешний вид. Часто они запускаются и перемещаются группами, выстраиваясь в длинные цепочки — так называемые «поезда». Иногда можно наблюдать линию из 40-60 ярких точек, растянувшуюся по небу. След, который они оставляют при длительной экспозиции на фото, отличается равномерностью и одинаковой яркостью по всей длине.

Спутники, отражая солнечный свет, обычно имеют белый или голубовато-белый оттенок и лучше всего видны в темное время суток, незадолго до восхода или сразу после захода солнца.

В отличие от них, след метеора часто бывает асимметричным, может иметь цветные оттенки (зеленый, красный, желтый) из-за сгорания разных элементов, а его яркая вспышка длится всего секунды.

Другим частым объектом, который можно спутать со спутником, является самолет. Его легко распознать по мигающим навигационным огням, которые создают на фото пунктирный след, а также по возможным огням иллюминации. И спутники, и метеоры не имеют собственного внешнего освещения, подытожила специалист.

