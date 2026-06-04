Космос против огорода: как магнитные бури губят томаты и огурцы — объяснение ученых
REGIONS: ученые рассказали о воздействии космической погоды на растения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Проблемы с урожаем томатов — вянущие листья, скручивания и пятна — могут быть связаны не с болезнями или вредителями, а с космической погодой. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в текущем году ожидается период повышенной геомагнитной активности, способный серьезно повлиять на будущий урожай, сообщил REGIONS.
«Корни действуют как своеобразные антенны, улавливающие колебания электромагнитного поля», — рассказал ногинский биолог Алексей Володихин.
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, исходящих от Солнца. Растения, в отличие от людей, не имеют естественной защиты от подобных воздействий: их клетки, насыщенные ионами, реагируют на изменения электромагнитного поля подобно антеннам.
Во время магнитных бурь происходят следующие процессы:
· меняется проводимость атмосферы;
· трансформируются электрические поля у поверхности Земли;
· нарушаются биохимические процессы внутри растений;
· страдает фотосинтез — ключевой механизм жизнедеятельности зеленых культур.
Последствия такого стресса заметны не только внешне. По словам эксперта Володихина, магнитные бури могут менять вкус плодов: томаты после подобных событий содержат меньше сахаров и ликопина, из‐за чего становятся пресными.
«У теплолюбивых культур (огурцы, перцы, баклажаны) снижается активность корневой системы и нарушается процесс питания листьев, а резкие перепады космической погоды способствуют ослаблению защитных сил практически всех культур», — добавил специалист.
Когда не стоит работать в саду?
Специалисты категорически не рекомендуют проводить в дни магнитных бурь любые агротехнические мероприятия, вызывающие стресс у растений. Это касается:
· посадки семян и рассады;
· пикировки;
· обрезки;
· пересадки.
Особенно важно следить за индексом Kp — показателем геомагнитной активности. Если он достигает уровня 5 и выше, запланированные садовые работы лучше перенести на более благоприятное время. Эффект от несвоевременных манипуляций может проявиться не сразу, но обязательно скажется на качестве и количестве урожая.
Какие растения наиболее уязвимы?
· Разные культуры по‐разному реагируют на геомагнитные возмущения. В зоне наибольшего риска находятся:
· Теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни. У них под влиянием стресса резко снижается активность корневой системы.
· Рассада — молодые растения особенно чувствительны к внешним воздействиям.
· Растения, находящиеся в фазе формирования плодов, отличаются повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Если период магнитной бури совпадает с этапами активного развития культуры — например, с проведением пикировки или пасынкования, — совокупный стресс для растения возрастает многократно. Это связано с тем, что в такой момент культура направляет основные ресурсы на закладку и развитие урожая, а дополнительные нагрузки нарушают естественные процессы роста и питания.
Относительно устойчивыми к геомагнитным возмущениям считаются корнеплоды (морковь, свекла), особенно если их выращивают на убывающую Луну. В этот период энергия растений направлена вниз, к корням, которые выполняют роль естественного заземления.
«Больше других страдают томаты. Их дикие предки томатов росли в стабильном климате Анд, где не было резких перепадов геомагнитной активности. Современные сорта унаследовали эту уязвимость. Недавнее исследование показало: у томатов в 3 раза больше рецепторов, реагирующих на магнитные поля, чем у перца или баклажанов», — подчеркнул специалист.
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