Проблемы с урожаем томатов — вянущие листья, скручивания и пятна — могут быть связаны не с болезнями или вредителями, а с космической погодой. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в текущем году ожидается период повышенной геомагнитной активности, способный серьезно повлиять на будущий урожай, сообщил REGIONS.

«Корни действуют как своеобразные антенны, улавливающие колебания электромагнитного поля», — рассказал ногинский биолог Алексей Володихин.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, исходящих от Солнца. Растения, в отличие от людей, не имеют естественной защиты от подобных воздействий: их клетки, насыщенные ионами, реагируют на изменения электромагнитного поля подобно антеннам.

Во время магнитных бурь происходят следующие процессы:

· меняется проводимость атмосферы;

· трансформируются электрические поля у поверхности Земли;

· нарушаются биохимические процессы внутри растений;

· страдает фотосинтез — ключевой механизм жизнедеятельности зеленых культур.

Последствия такого стресса заметны не только внешне. По словам эксперта Володихина, магнитные бури могут менять вкус плодов: томаты после подобных событий содержат меньше сахаров и ликопина, из‐за чего становятся пресными.

«У теплолюбивых культур (огурцы, перцы, баклажаны) снижается активность корневой системы и нарушается процесс питания листьев, а резкие перепады космической погоды способствуют ослаблению защитных сил практически всех культур», — добавил специалист.

Когда не стоит работать в саду?

Специалисты категорически не рекомендуют проводить в дни магнитных бурь любые агротехнические мероприятия, вызывающие стресс у растений. Это касается:

· посадки семян и рассады;

· пикировки;

· обрезки;

· пересадки.

Особенно важно следить за индексом Kp — показателем геомагнитной активности. Если он достигает уровня 5 и выше, запланированные садовые работы лучше перенести на более благоприятное время. Эффект от несвоевременных манипуляций может проявиться не сразу, но обязательно скажется на качестве и количестве урожая.

Какие растения наиболее уязвимы?

· Разные культуры по‐разному реагируют на геомагнитные возмущения. В зоне наибольшего риска находятся:

· Теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни. У них под влиянием стресса резко снижается активность корневой системы.

· Рассада — молодые растения особенно чувствительны к внешним воздействиям.

· Растения, находящиеся в фазе формирования плодов, отличаются повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Если период магнитной бури совпадает с этапами активного развития культуры — например, с проведением пикировки или пасынкования, — совокупный стресс для растения возрастает многократно. Это связано с тем, что в такой момент культура направляет основные ресурсы на закладку и развитие урожая, а дополнительные нагрузки нарушают естественные процессы роста и питания.

Относительно устойчивыми к геомагнитным возмущениям считаются корнеплоды (морковь, свекла), особенно если их выращивают на убывающую Луну. В этот период энергия растений направлена вниз, к корням, которые выполняют роль естественного заземления.

«Больше других страдают томаты. Их дикие предки томатов росли в стабильном климате Анд, где не было резких перепадов геомагнитной активности. Современные сорта унаследовали эту уязвимость. Недавнее исследование показало: у томатов в 3 раза больше рецепторов, реагирующих на магнитные поля, чем у перца или баклажанов», — подчеркнул специалист.

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