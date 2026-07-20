101-летняя журналистка работает до сих пор и живет одна: кроссворды и карты вместо диванного отдыха

По словам долгожительницы, физически она не слишком активна — передвигается с ходунками и лишь иногда выходит на прогулку. Зато каждое утро начинается с чтения The New York Times, The Washington Post и свежего номера The New Yorker, а затем — обязательные кроссворды. Вечерами она смотрит телевикторины и играет в бридж и покер с соседями. Это постоянная стимуляция ума, уверена Лавин, не дает мозгу уснуть и отодвигает старость.

Второй компонент долголетия — чувство нужности. Еще в 1962 году она основала компанию, которая помогала некоммерческим организациям с редактированием текстов, и до сих пор не утратила этой привычки — помогать другим через свою работу. Третий секрет — социальные связи. После смерти мужа в 2014 году она не замкнулась, а продолжила традицию карточных игр с друзьями и регулярного общения с детьми и внуками, которые навещают ее каждый день.

Ранее терапевт Александрова перечислила правила для продления активного долголетия.