Замените колбасу и живите дольше: терапевт назвала четыре правила здорового старения без таблеток

Продлить молодость без дорогих БАДов и чудо-таблеток реально — достаточно заменить колбасу на рыбу, добавить орехов и начать двигаться, заявила терапевт высшей категории Ольга Александрова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист предупреждает: еда с большим количеством сахаров и трансжиров ускоряет гликацию — процесс, который буквально «засахаривает» клетки и старит организм. Вместо этого в рационе должны быть овощи, фрукты, рыба и белое мясо. Даже небольшие изменения, например добавление горсти орехов или замена колбасы на рыбу, дают реальный эффект, который можно измерить годами жизни.

Движение — второй столп. 150 минут в неделю — минимальная норма, но даже она снижает биологический возраст по сравнению с хронологическим. У малоподвижных людей, по словам врача, организм стареет быстрее, чем паспорт. Начинать можно с ходьбы, постепенно увеличивая нагрузку.

Третий ключевой фактор — контроль стресса. Йога, дыхательные упражнения и медитация снижают восприятие тревоги и защищают от множества болезней. И наконец, регулярные обследования: чекап позволяет поймать болезнь на ранней стадии, когда она еще обратима. Александрова подчеркивает: персонализированный подход с учетом генетики и индивидуальных рисков — это и есть путь к здоровому долголетию.

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