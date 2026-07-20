Королевские спортсменки завоевали две высшие награды на международном турнире в Токио

С 17 по 19 июля в столице Японии завершился престижный международный турнир «DREAM FESTIVAL» по каратэ киокусинкай. Соревнования прошли на арене национального стадиона Ееги и собрали свыше 4 000 участников из десятков стран мира.

Честь сборной команды Российской Федерации на мировом татами отстаивали две юные спортсменки из Королева — воспитанницы СШОР «Металлист» и спортивного клуба «Монолит». По итогам напряженных поединков обе девушки поднялись на высшую ступень пьедестала почета:



Станислава Косова провела три сложнейших боя, последовательно одолев соперниц из Вьетнама, Японии и Китая.



Ксения Щежина обе свои победы она одержала досрочно (на ИППОН), не оставив шансов оппоненткам из Японии и России.



Поздравляем чемпионок и их тренеров Александра Щежина, Максима Горланова и Александра Деревянко.