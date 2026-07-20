Десятилетняя россиянка танцевала с Шакирой на финале ЧМ-2026

Финал Чемпионата мира по футболу 2026 года, прошедший на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, запомнится зрителям надолго. Главный матч турнира между сборными Испании и Аргентины завершился победой испанцев со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанской команды этот титул стал вторым в истории после победы в 2010 году. Но не только спортивные события привлекли внимание публики.

В перерыве матча состоялось грандиозное шоу, которое собрало звезд первой величины. Легендарная Мадонна исполнила хит Music Infeno вместе с чемпионами мира — бразильцами Роналдиньо и Роналдо. Густаво Дудамель с оркестром сыграл культовую композицию Seven Nation Army группы The White Stripes.

Южнокорейский бой-бэнд BTS представил зажигательный трек Dynamite. Актеры Джейсон Судейкис и Брендан Хант из сериала «Тед Лассо» анонсировали появление Джастина Бибера, который исполнил композицию Everything Hallelejah.

Завершила это звездное шествие Шакира, которая уже стала символом предыдущих чемпионатов мира — в 2006, 2010 и 2014 годах. На ЧМ-2026 она исполнила новый трек Dai Dai вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy.

Как пишет The Voice, особый восторг у зрителей вызвало выступление десятилетней россиянки. Девочка танцевала под хит Шакиры прямо на сцене.

Ребенок родом из Москвы. Сейчас семья девочки живет во Флориде. Ее родители — профессиональные хореографы: мама Марина из Брянска, папа Александр из Черкесска. В 7 лет их дочь уже участвовала в американском шоу America‘s Got Talent и дошла до полуфинала.

На этот раз девочка приняла участие в онлайн-конкурсе, станцевав под хит Шакиры в форме сборной Бразилии. Представители певицы связались с ребенком и пригласили ее на чемпионат мира. Продюсер Яна Рудковская отметила талант девочки и подчеркнула, что Шакира лично выбрала ее для выступления.

Ранее сообщалось, что Шакира даст концерт у пирамид Гизы.