Евгений Поддубный провел прием для ветеранов СВО из Подмосковья

Военкор и Герой России Евгений Поддубный провел прием в Центральном исполкоме «Единой России» для участников специальной военной операции из Подмосковья и их семей. В общей сложности в Единый день приема в общественные приемные обратились более 150 человек, сообщили в пресс-службе партии.

Так, участник спецоперации из Воскресенска попросил помочь обустроить парковочное место для инвалидов во дворе многоквартирного дома. Военкор поддержал ветерана. По поручению администрации города работы проведут муниципальные службы, работы проконтролирует депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Единая страна - Доступная среда» Михаил Терентьев.

«Каждая проблема касается конкретного человека, и для него она огромна. Но если она возникает – значит, в системе что-то не так, ее нужно донастраивать. Этим мы и будем заниматься», — отметил Поддубный.

Участник СВО из Реутова Владислав Панин, награжденный медалью Жукова поделился, что хочет использовать личный автомобиль для патриотических мероприятий. В связи с этим он попросил помочь с восстановлением машины и нанесением аэрографии с символикой Ассоциации СВО. Поддержку в подготовке проекта ему окажут вместе с «Молодой Гвардией». Кроме того, ему окажут помощь в подаче документов на грант от правительства Московской области.

В общей сложности в Единый день приема в общественные приемные партии по всей области обратились 152 человека, включая 54 участника СВО и 98 членов их семей. Следующий Единый день приема пройдет 7 августа, его посвятят вопросам образования.

Напомним, что в регионе участникам СВО и их семьям доступно более 40 региональных мер поддержки, они закреплены законодательно Мособлдумой при поддержке фракции «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.