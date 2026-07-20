Токсичная атмосфера и смена работы: почему поведение молодежи шокирует старшее поколение

То, что для бумеров и поколения X выглядит эгоизмом, для зумеров часто является нормальной заботой о себе, пишет автор статьи портала Your Tango социолог Зайда Слаббекорн. Разные поколения по-разному относятся к работе, семье и личным границам, а также по-разному представляют, что значит уважительное поведение, поэтому поведение молодых нередко вызывает раздражение у старших.

Один из примеров — частая смена работы. Зумеры меньше верят в пожизненную лояльность работодателю и чаще ищут гибкий график, возможность заниматься интересной работой и подходящую корпоративную культуру. Поэтому смену работы через несколько лет они воспринимают не как предательство, а как естественный этап профессионального развития.

Еще один спорный вопрос — четкая граница между работой и личной жизнью. Молодые сотрудники чаще отключают рабочую почту после окончания рабочего дня, не хотят работать по выходным и отказываются от дополнительных задач, если они не оплачиваются. Для старших поколений, привыкших демонстрировать преданность работе переработками, это может выглядеть как лень или неблагодарность.

В семейных отношениях разногласия проявляются похожим образом. Зумеры могут пропускать семейные праздники, если не хотят находиться в токсичной атмосфере, ограничивать общение с родителями или даже полностью прекращать контакт ради сохранения психического здоровья.

Кроме того, они чаще откладывают вступление в брак и рождение детей, используют больничный, чтобы восстановиться после эмоционального истощения, и открыто говорят о выгорании. Автор подчеркивает: за этим не всегда стоит эгоизм — зачастую это попытка жить в соответствии со своими ценностями и потребностями, а не следовать ожиданиям старших поколений.