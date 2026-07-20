«Она будто не старалась»: стилист Рогов раскритиковал наряд Ирины Шейк на Каннском фестивале

Одна из самых востребованных моделей мира Ирина Шейк привыкла к комплиментам в свой адрес на красных дорожках, однако ее появление на Каннском кинофестивале вызвало неожиданную волну критики со стороны российского стилиста Александра Рогова, пишет The Voice. В своем шоу «Обзор луков звезд» он не сдерживал эмоций, разбирая образ супермодели.

Шейк вышла в светло-бежевом шелковом платье-комбинации, дополнив его крупным колье с голубым камнем и босоножками в тон. Волосы модели были распущены, а макияж — максимально естественным.

Казалось бы, минимализм и элегантность, но Рогов увидел в этом полное отсутствие старания. Наряд модели он назвал «тряпочкой».

«А что с Ириной случилось? Единственное, за что могу похвалить, за то, что платье не мятое. Что за туфли? Выглядит так, будто ее заставили. Это вообще не она», — заявил Александр.

Гостья программы Ксения Дукалис попыталась смягчить критику, предположив, что у модели могли быть «закулисные» причины для такого выбора. Однако Рогов был непреклонен: даже стайлинг, по его мнению, не спас бы этот образ. Он посоветовал Шейк выйти в длинном пиджаке на голое тело и красивых туфлях.

Интересно, что ранее Рогов с восторгом высказывался об образе Шейк на Met Gala, где она выбрала полуобнаженный наряд с оригинальными украшениями в виде часов. Тогда он отметил, что на модели было мало одежды, но она не выглядела вульгарно.

Ранее 40-летняя Ирина Шейк показала, как отдыхает на жарком курорте.