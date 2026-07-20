Российская пара пыталась протащить в страну чай из Индии с изумрудами

Сотрудники Приволжской оперативной таможни совместно с Центральной почтовой таможней и Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли нелегальный ввоз драгоценных камней. Драгоценности маскировали под чайные упаковки, пишет ИА «Время Н» .

Как сообщили в пресс-службе Приволжской оперативной таможни, драгоценные камни прятали внутрь пачек с индийским чаем. Посылки шли в Россию через международные почтовые отправления. В Москве на этапе сканирования грузов сотрудники Центральной почтовой таможни заметили подозрительные вложения. Дальнейшие оперативные мероприятия подтвердили: фигуранты были причастны к организации канала.

22 июня 2026 года Приволжская оперативная таможня возбудила два уголовных дела. В зависимости от степени участия каждому из фигурантов грозит наказание — лишение свободы на срок до десяти лет, а также штраф в размере до ₽1 млн.

В ходе обыска в доме у подозреваемых оперативники изъяли более ₽12 млн наличными и 127 изумрудов разной каратности. Камни уже были подготовлены к реализации на российском рынке. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства нелегальной схемы.