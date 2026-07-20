Озоновая аномалия: российские ученые нашли нового виновника дыры над Антарктидой

Глобальный запрет на вредные хладагенты действует почти 40 лет, однако озоновая дыра над Южным полюсом не торопится затягиваться. Ученые из Сибири предложили неожиданное объяснение: виной всему — вулкан Эребус, чьи выбросы упорно игнорируются мировым научным сообществом. Исследование опубликовано в международном журнале Atmospheric Environment, на него ссылается Наука Mail .

Озон в стратосфере на высоте 15-35 км служит защитным экраном от жесткого ультрафиолета. Первая масштабная дыра над Антарктидой площадью около 20 млн кв. км (почти две Австралии) была зафиксирована еще в 1980-х. Тогда виновниками признали хлорфторуглероды (ХФУ) из холодильников и аэрозолей. В 1987 году приняли Монреальский протокол, запрещающий эти вещества. Но прогнозы по восстановлению слоя постоянно сдвигаются — сейчас ориентируются на 2066 год.

Коллектив ученых из Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева (ИОА СО РАН), Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС СО РАН) и Томского госуниверситета считает, что расчеты неполны. Их внимание приковано к антарктическому вулкану Эребус, который извергается с 1972 года. Вместе с пеплом и газами он выбрасывает хлороводород (HCl), который по восходящим потокам попадает в стратосферу.

Исследователи подсчитали: в среднем Эребус обеспечивает около 21% содержания HCl в антарктической стратосфере. Для сравнения, доля кислорода в атмосфере Земли — те же 21%. В отдельные годы, например в 1995-м, вклад достигал 31,4%. Также установлено, что высокоширотные циклоны доставляют HCl от вулкана в стратосферу, и на 30% именно они определяют изменчивость размеров дыры в сентябре.

Расчеты основаны на открытых данных NASA, ERA5 и NDACC, включая сравнение показателей в Арктике и Антарктиде. На Южном полюсе концентрация хлороводорода стабильно выше. Однако Всемирная метеорологическая организация, NASA и NOAA почти полностью исключают Эребус из своих моделей. Нобелевская премия 1995 года, присужденная за объяснение озоновых дыр через полярные облака и антропогенные ХФУ, фактически закрепила этот консенсус, хотя восстановление к началу XXI века так и не наступило.

Старший научный сотрудник ИОА СО РАН, профессор ТГУ Владислав Герасимов подчеркивает: природный фактор больше нельзя игнорировать. Даже при полном исчезновении ХФУ дыра не закроется, пока активен Эребус. Зарубежные коллеги пока не спешат вступать в дискуссию, оставляя российскую гипотезу без официального ответа.