Жара, руль и тромбы: почему летняя поездка на машине может стать последней

Летняя жара — испытание для любого организма, а для тех, кто проводит часы за рулем, она превращается в настоящий стресс-тест. Перегрев, перепады температур и перекусы на ходу бьют по сосудам, мышцам и желудку. О том, какие проблемы со здоровьем подстерегают автомобилистов в жару и как их избежать, эксклюзивно для Авто Mail рассказала Гиляна Каткаева — врач-терапевт, врач-пульмонолог медицинского центра «СМ-Клиника».

Когда столбик термометра ползет вверх, организм перераспределяет кровоток, чтобы не перегреться. Как подчеркнула врач, это дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды: растет давление, сбивается ритм, страдают внимание и скорость реакции. Особенно уязвимы водители с гипертонией, ишемией, аритмией и сердечной недостаточностью. Им перед дальней дорогой стоит проконсультироваться с лечащим врачом — обсудить объем жидкости и скорректировать дозы препаратов, которые могут усиливать обезвоживание.

Современные машины оснащены климат-контролем, но и он таит опасность. Как пояснила терапевт, разница между температурой в салоне и на улице не должна превышать 7-8 градусов. Холодный поток воздуха лучше направлять на стекло или в ноги. Если же обдув идет прямо в лицо или тело, можно заработать миозит, невралгию, а при переохлаждении — отит, синусит, пневмонию или обострение хронических бронхитов и астмы.

По словам Каткаевой, желудочно-кишечный тракт тоже страдает. Водители часто перебиваются легкими перекусами и запивают их ледяной газировкой натощак. Результат — обострение гастрита. Кроме того, обезвоживание в сочетании с долгим сидением провоцирует варикоз: появляются боль и тяжесть в ногах. Летом за рулем важно соблюдать питьевой режим и не забывать о перерывах.