Пять минут могут стать роковыми: почему тень не спасает автомобиль в жару

Припарковаться под деревом или навесом в жару действительно лучше, чем оставить машину под прямыми солнечными лучами. Однако даже в тени салон продолжает нагреваться и может превратиться в смертельную ловушку для ребенка или животного, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, тень снижает воздействие прямых лучей, помогает сохранить лакокрасочное покрытие и немного уменьшает температуру внутри. Но полностью остановить нагрев она не способна: если на улице около +30 градусов, воздух в закрытом автомобиле все равно быстро становится опасно горячим.

Особенно рискованно оставлять машину под деревьями во время непогоды. Перед парковкой эксперт посоветовал проверить, не объявлено ли в регионе штормовое предупреждение. При сильном ветре на транспортное средство могут упасть ветки или само дерево.

Приоткрытое окно также не делает салон безопасным. Даже если водитель планирует отойти всего на несколько минут, задержка может оказаться гораздо дольше из-за очереди, телефонного звонка или другой непредвиденной ситуации.

«Ни в коем случае нельзя оставлять в машине детей и животных. Человеку кажется, что прошло две-три минуты, а на деле может пройти 15–20. Салон нагревается очень быстро, поэтому всегда нужно забирать всех с собой», — предупредил Славнов.

Наиболее опасно пребывание в раскаленном автомобиле для маленьких детей, поскольку их организм быстрее перегревается и хуже регулирует температуру тела. Животные также не могут эффективно охлаждаться в душном пространстве.

«Если оставить машину больше негде, можно использовать солнцезащитные экраны или специальный чехол. Однако эти приспособления лишь замедляют нагрев и не позволяют оставлять внутри пассажиров без присмотра», — отметил эксперт.

Тень помогает защитить автомобиль, но не превращает его в безопасное место. Даже короткая остановка должна проходить по простому правилу: ребенок и питомец всегда выходят вместе с водителем.

Автоэксперт предупредил, что заводская сигнализация не гарантирует защиту от угона — опытный преступник легко находит слабые места в штатном блоке управления, а телематические системы бесполезны, если сигнал подавлен, а машина спрятана в ангаре.