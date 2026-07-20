В Дубне в рамках празднования Дня города состоялся массовый забег «Тропа Героев»

В Дубне в рамках празднования 70-летия города прошел массовый забег «Тропа Героев», участниками которого стали более 1 тыс. любители активного образа жизни, семейные команды и профессиональные спортсмены. Организатором спортивно-развлекательного мероприятия стал победитель Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в номинации «Спорт и уличная культура» и руководитель проекта Сергей Почтарев.

В рамках мероприятия прошли личные, парные и командные забеги, состязания среди любителей и в категории «про», а также в категории семьи и подростки (лично и в команде). Кроме того, в городе состоялся забег среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, ставший символом инклюзивности проекта.

C приветственным словом к участникам обратился Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Все участники получили памятную медаль с символикой проекта. Для них также подготовили развлекательные площадки, зоны фудкорта, концертную программу.

«Тропа Героев» – это место, где каждый смог проверить себя, почувствовать вкус победы и стать частью большого спортивного праздника. Мы рады, что Дубна подарила нам такую теплую атмосферу, и благодарим каждого участника за этот день», – отметил руководитель проекта и победитель Премии «Россия – страна возможностей» Сергей Почтарев.

Проект создали в 2017 году, он получил поддержку от «Росмолодежи» и вошел в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов. Организаторы начали подготовку к следующим этапам «Тропы Героев» в других городах России.

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