Казанская летняя-2026: приметы, запреты и смысл православного праздника

Православные верующие 21 июля вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Этот образ считается одним из самых почитаемых в России — с ним связано множество чудес и переломных моментов в истории страны. В народном календаре дата получила название Казанская летняя и открывала череду дней, отведенных для радости и гуляний, пишет aif.ru .

О чем вспоминают в Церкви 21 июля 2026 года. Историческая справка

Событие, которое легло в основу праздника, произошло в 1579 году. За 27 лет до этого войска Ивана Грозного взяли Казань, и горожанам непросто далось вхождение в состав русского государства. А в 1579-м город пережил сильный пожар: выгорела церковь Николы, пострадали Кремль и множество домов. Среди жителей поползли слухи, что бедствия — расплата за приход православных.

И вот в одну из ночей 9-летней Матроне, дочери стрельца Онучина, явилась во сне Богородица. Она указала место на пепелище, где спрятана икона. Родители не поверили девочке, но сон повторился трижды. Тогда семья отправилась на пожарище и нашла завернутый в ткань образ, источающий свет. Предположительно, икону укрыли в годы гонений на христиан.

Святыню передали священникам, и в тот же день состоялся крестный ход. По преданию, во время первого шествия двое слепых обрели зрение. С тех пор от иконы стали происходить удивительные исцеления. Ее поместили в Благовещенский собор Казани, а на месте находки заложили монастырь, где первыми насельницами стали Матрона и ее мать.

В 1904 году оригинал иконы был утерян. Однако многочисленные списки с образа, разошедшиеся по всей России, на протяжении веков почитаются как чудотворные.

Смысл праздника

В этот день Церковь прославляет Богоматерь как заступницу русской земли перед Спасителем. Казанская икона символизирует покровительство, милость и защиту.

О чем молятся у иконы Казанской Богоматери

Этот образ традиционно используют для венчания, вешают над детскими кроватями и дарят на крещение. Считается, что он сопровождает человека от первых шагов и оберегает семейный очаг. Перед иконой принято просить:

об исцелении, особенно от глазных болезней;

о защите страны и дома от врагов и пожаров;

о даровании детей;

о мире и согласии в семье;

об избавлении от уныния и депрессии;

о помощи в учебе и работе;

о наставлении на верный жизненный путь.

Традиции богослужения

В храмах 21 июля совершается всенощное бдение в честь Казанской иконы Божией Матери.

Народные приметы погоды

Если 21 июля не будет дождя, то, по поверью, он обязательно прольется на Ильин день (2 августа).

Агрессивное поведение пчел предвещает засуху.

Созревшая черника служит сигналом: пора приниматься за сбор остального урожая.

Что можно делать 21 июля 2026 года

Посетить праздничную службу в храме.

Уделить время веселью и празднованиям.

Сыграть свадьбу — день считается удачным для бракосочетания.

Начать активную страду — с этого дня открывается пора сбора урожая.

Что нельзя делать 21 июля 2026 года

Усердствовать с тяжелой работой.

Выходить на огородные работы.

Выяснять отношения и ссориться.

Предаваться слезам и тоске.

Купаться в открытых водоемах — реках и озерах.

Что можно есть 21 июля 2026 года. Постные правила

Пост в этот день не установлен, ограничений в пище нет.

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