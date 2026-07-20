Казанская летняя-2026: приметы, запреты и смысл православного праздника
Aif.ru: 21 июля верующие празднуют явление иконы Пресвятой Богородицы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Православные верующие 21 июля вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Этот образ считается одним из самых почитаемых в России — с ним связано множество чудес и переломных моментов в истории страны. В народном календаре дата получила название Казанская летняя и открывала череду дней, отведенных для радости и гуляний, пишет aif.ru.
О чем вспоминают в Церкви 21 июля 2026 года. Историческая справка
Событие, которое легло в основу праздника, произошло в 1579 году. За 27 лет до этого войска Ивана Грозного взяли Казань, и горожанам непросто далось вхождение в состав русского государства. А в 1579-м город пережил сильный пожар: выгорела церковь Николы, пострадали Кремль и множество домов. Среди жителей поползли слухи, что бедствия — расплата за приход православных.
И вот в одну из ночей 9-летней Матроне, дочери стрельца Онучина, явилась во сне Богородица. Она указала место на пепелище, где спрятана икона. Родители не поверили девочке, но сон повторился трижды. Тогда семья отправилась на пожарище и нашла завернутый в ткань образ, источающий свет. Предположительно, икону укрыли в годы гонений на христиан.
Святыню передали священникам, и в тот же день состоялся крестный ход. По преданию, во время первого шествия двое слепых обрели зрение. С тех пор от иконы стали происходить удивительные исцеления. Ее поместили в Благовещенский собор Казани, а на месте находки заложили монастырь, где первыми насельницами стали Матрона и ее мать.
В 1904 году оригинал иконы был утерян. Однако многочисленные списки с образа, разошедшиеся по всей России, на протяжении веков почитаются как чудотворные.
Смысл праздника
В этот день Церковь прославляет Богоматерь как заступницу русской земли перед Спасителем. Казанская икона символизирует покровительство, милость и защиту.
О чем молятся у иконы Казанской Богоматери
Этот образ традиционно используют для венчания, вешают над детскими кроватями и дарят на крещение. Считается, что он сопровождает человека от первых шагов и оберегает семейный очаг. Перед иконой принято просить:
- об исцелении, особенно от глазных болезней;
- о защите страны и дома от врагов и пожаров;
- о даровании детей;
- о мире и согласии в семье;
- об избавлении от уныния и депрессии;
- о помощи в учебе и работе;
- о наставлении на верный жизненный путь.
Традиции богослужения
В храмах 21 июля совершается всенощное бдение в честь Казанской иконы Божией Матери.
Народные приметы погоды
- Если 21 июля не будет дождя, то, по поверью, он обязательно прольется на Ильин день (2 августа).
- Агрессивное поведение пчел предвещает засуху.
- Созревшая черника служит сигналом: пора приниматься за сбор остального урожая.
Что можно делать 21 июля 2026 года
- Посетить праздничную службу в храме.
- Уделить время веселью и празднованиям.
- Сыграть свадьбу — день считается удачным для бракосочетания.
- Начать активную страду — с этого дня открывается пора сбора урожая.
Что нельзя делать 21 июля 2026 года
- Усердствовать с тяжелой работой.
- Выходить на огородные работы.
- Выяснять отношения и ссориться.
- Предаваться слезам и тоске.
- Купаться в открытых водоемах — реках и озерах.
Что можно есть 21 июля 2026 года. Постные правила
Пост в этот день не установлен, ограничений в пище нет.
Интересные факты
- У Казанской иконы существует огромное число списков, и многие из них признаны чудотворными — это уникальный случай в православной традиции.
- Это единственная икона, которой посвящены сразу два праздника в году. Второй установлен в память о ее роли в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.
- На иконе Богоматерь изображена обращенной лицом к молящимся, с легким наклоном головы в сторону Младенца. Христос сидит на ее руке, правой рукой благословляя мать, а в левой держит свиток или книгу. Оба смотрят прямо на зрителя.