Москва сбавляет обороты: в каких регионах России новостройки обогнали инфляцию

Номинальные цены на первичное жилье продолжают расти, но инфляция обгоняет этот рост. Аналитики «Дом.РФ» выяснили: в реальном выражении новостройки в большинстве регионов страны с начала 2026 года подешевели. Москва оказалась в числе городов с заметным замедлением динамики, передает «ФедералПресс» , ссылаясь на исследование.

Индекс, основанный на данных по фактическим сделкам ДДУ в 71 регионе России, показывает: за первое полугодие 2026 года стоимость новостроек номинально выросла на 3,6%. Однако накопленная инфляция за тот же период достигла 4,2%. В реальном выражении жилье потеряло в цене около 0,5% — рост оказался ниже общего подорожания товаров и услуг.

Летом рынок сохранил умеренную динамику. В апреле и июне прирост составил 0,5%, в мае — 0,4%. Это говорит о стабильности ценовой конъюнктуры на первичке.

Рост стоимости с начала года зафиксирован в 63 регионах. Абсолютные лидеры: Тверская область (+17,1%), Курская область (+12,3%), Кемеровская область (+10,8%) и Республика Карелия (+8,3%).

Среди крупнейших рынков показатели скромнее: в Санкт-Петербурге — +6,6%, в Ленинградской области — +7,9%. Московская область прибавила 5,7%.

В шести регионах зафиксировано номинальное снижение. Самые заметные падения: Хакасия (–5,5%), Астраханская область (–4,7%), Краснодарский край (–1,8%).

Особое внимание аналитики уделили Москве. По итогам второго квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения в столичных новостройках выросла на 2,8% по сравнению с первым кварталом. Для сравнения: год назад квартальный прирост составлял 4,2%. Замедление очевидно. Средняя стоимость квадратного метра в Москве достигла ₽653 тыс.

Рынок первичного жилья сохраняет устойчивость, однако темпы роста постепенно сбавляют обороты. А с учетом инфляции реальная цена новостроек продолжает снижаться, делая жилье чуть доступнее, чем кажется на первый взгляд.