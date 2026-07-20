Хватит перестраиваться из своей полосы: ученые объяснили, как быстрее объехать пробку

В пробке кажется, что соседний ряд движется быстрее, но математика показывает, что это ощущение чаще всего обманчиво. Доктор математических наук Ранда Херзалла в статье для The Conversation объяснила, что постоянная смена полосы движения редко помогает сэкономить время и нередко лишь ухудшает дорожную ситуацию.

Когда водитель перестраивается, он создает небольшое возмущение транспортного потока: другим приходится притормаживать, увеличивать или сокращать дистанцию и реагировать на маневр. Если так поступают многие, эти небольшие изменения складываются в так называемые волны движения, из-за которых пробка становится еще менее устойчивой.

По словам Херзаллы, лучший способ помочь себе и другим — не агрессивная езда, а спокойный и предсказуемый стиль вождения, который помогает сохранять равномерный поток транспорта. Она советует соблюдать безопасную дистанцию, плавно разгоняться и тормозить, а также не перестраиваться из ряда в ряд ради сомнительного выигрыша в несколько секунд.

Математик отмечает, что для одного водителя перестроение может казаться удачным решением, но для транспортного потока в целом оно нередко становится источником дополнительных задержек. Чем меньше резких маневров, тем ниже вероятность образования новых заторов.

Другие исследователи также считают, что изменение режимов работы светофоров может влиять на транспортные привычки горожан: если сократить время зеленого сигнала для автомобилей и предоставить больший приоритет автобусам, велосипедистам и пешеходам, часть людей может пересесть на более устойчивые виды транспорта.