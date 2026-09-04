Если собака постоянно чешется, грызет лапы, трясет головой или трется об мебель, многие хозяева первым делом ищут блох. Но что делать, если паразитов нет, а зуд не проходит? Оказывается, причин такого состояния может быть множество — от пищевой аллергии до гормональных сбоев. И каждая требует своего подхода к лечению. Разобраться в этом вопросе REGIONS помогает подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова.

«Обработки от блох должны быть регулярными — раз в месяц летом и раз в 2–3 месяца зимой. Если у собаки аллергия на укусы блох, ей достаточно одного укуса, чтобы начался сильнейший зуд», — поясняет Лариса Супникова.

Аллергия — главный виновник зуда у собак

Самая распространенная причина, по которой собака чешется без блох, — это аллергическая реакция. По данным ветеринарных исследований, аллергические заболевания кожи занимают до 20% всех дерматологических случаев у собак.

Виды аллергии:

пищевая — реакция на курицу, говядину, злаки, молочные продукты. Зуд часто усиливается после кормления, сопровождается покраснением кожи, сыпью, расчесами в области паха, подмышек, на лапах;

непищевая (атопический дерматит) — реакция на пыль, пыльцу, плесень, бытовую химию. Зуд обычно сезонный или круглогодичный, часто поражаются уши, морда, межпальцевые промежутки.

«Самая частая ошибка хозяев — они начинают менять корм самостоятельно, не дождавшись диагноза. А аллергия может быть не на корм, а на что угодно — пыль, пыльцу, домашнюю химию. Поэтому разбираться нужно с аллергенами. И делать это лучше вместе с врачом», — говорит Лариса Супникова.

Паразитарные болезни, которые не видно глазами

Даже если вы не видите блох, это не значит, что у собаки нет других паразитов. Подкожные клещи вызывают сильнейший зуд, покраснение, выпадение шерсти и даже язвы.

Симптомы разных видов клещей:

саркоптоз — собака чешется особенно сильно по ночам, расчесывает бока, локти, уши;

демодекоз — проплешины с шелушением вокруг глаз, на морде и лапах.

Также причиной зуда могут быть власоеды и вши — их тоже не всегда видно невооруженным глазом. Блошиный аллергический дерматит (реакция на слюну блох) может развиться даже после одного укуса, а сами блохи к тому моменту уже исчезли. Поэтому важно регулярно проводить антипаразитарные обработки независимо от того, видите вы блох или нет.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Грибковые и бактериальные инфекции кожи

Грибковые поражения (дерматофития, или стригущий лишай) и бактериальные инфекции (пиодермия) тоже часто вызывают зуд.

Признаки инфекций:

грибок — округлые участки облысения с шелушением и корками;

бактериальная инфекция — гнойнички, корочки, неприятный запах, покраснение.

Особенно часто бактериальные и дрожжевые инфекции развиваются на фоне аллергии, когда собака расчесывает кожу до ран, и через повреждения проникает инфекция. В таких случаях лечение должно быть комплексным: и от аллергии, и от бактерий одновременно.

«Если собака чешется и при этом от нее пахнет — это почти всегда бактериальная или дрожжевая инфекция. В запущенных случаях приходится назначать антибиотики и специальные шампуни. Но важно помнить: сама по себе пиодермия не появляется — ей всегда что-то предшествует. Поэтому мы всегда ищем первопричину», — подчеркивает Лариса Супникова.

Другие возможные причины: гормоны, стресс, сухость кожи

Гормональные нарушения (гипотиреоз, синдром Кушинга) тоже могут вызывать зуд, хотя обычно он не такой интенсивный, как при аллергии или паразитах. Кожа становится сухой, шелушится, появляется симметричное облысение. Лечение в этом случае требует коррекции гормонального фона.

Дополнительные факторы:

сухой воздух в помещении зимой;

слишком частое купание с агрессивными шампунями;

нехватка жирных кислот в питании.

Особенно страдают короткошерстные породы. Психогенный зуд — когда собака вылизывает себя до ран от стресса, одиночества или скуки — тоже встречается, хотя и реже. В этом случае помогают не мази, а спокойная обстановка, режим и иногда успокоительные препараты. Но сначала специалисты обязательно исключают все органические причины.

«Хозяева часто удивляются, когда я говорю, что собака может чесаться от нервов. Но это правда. Когда животное испытывает сильный стресс, оно может вылизывать лапы или бока до проплешин. В этом случае помогают не мази, а спокойная обстановка, режим и иногда успокоительные препараты. Но сначала мы обязательно исключаем все органические причины», — завершает Лариса Супникова.

Если ваша собака чешется, хотя блох нет — не занимайтесь самолечением. Причин может быть множество: от аллергии до гормональных нарушений, от стресса до грибковых инфекций. Только ветеринарный врач сможет правильно диагностировать и назначить эффективное лечение. И чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем быстрее ваш питомец избавится от мучительного зуда.

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