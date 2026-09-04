Секрет пышных прядей: дерматолог из Подольска пояснила, как обратное мытье помогает сохранить объем у корней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Большинство людей моют голову по стандартному алгоритму: наносят шампунь, смывают, затем используют кондиционер. Однако в последнее время все большую популярность набирает так называемое обратное мытье — метод, при котором последовательность меняется на противоположную. Сначала на волосы наносится кондиционер, а только потом — шампунь. Приверженцы такого подхода утверждают, что после процедуры пряди выглядят более пышными, становятся мягче на ощупь и меньше электризуются. Врач-дерматолог из Подольска Инга Журова в беседе с REGIONS рассказала, насколько этот метод эффективен, кому он подходит, а кому от него лучше отказаться.
В чем суть обратного мытья и почему оно работает
Основная задача метода — минимизировать вредное воздействие шампуня на структуру волоса. В составе очищающих средств присутствуют активные поверхностно-активные компоненты, которые хорошо справляются с загрязнениями кожи головы, но при этом могут пересушивать длину, делать волосы ломкими и пористыми.
Если сначала обработать пряди кондиционером, он обволакивает каждый волосок тончайшей липидной пленкой, которая временно сглаживает чешуйки кутикулы и служит барьером. Когда затем наносится шампунь, он смывает излишки кондиционера, но часть увлажняющих компонентов остается на месте. В итоге волосы получают достаточное питание, не утяжеляются и выглядят более объемными у самой корневой зоны.
«Основное преимущество обратного мытья — в том, что волосы остаются увлажненными и гладкими, но при этом сохраняется прикорневой объем. Кондиционер не накапливается на коже головы, что часто бывает при обычном использовании и может утяжелять тонкие волосы», — говорит Инга Журова.
Кто может смело пробовать, а кому стоит воздержаться
По словам Инги Журовой, обратное мытье — настоящая находка для обладательниц тонких, склонных к быстрой потере объема волос. Также этот способ подойдет тем, кто сталкивается с повышенной жирностью кожи головы и быстрым загрязнением прядей. Однако для сухих, жестких, вьющихся или густых волос такой порядок действий может оказаться неэффективным. Таким типам требуется более интенсивное увлажнение, которое классическое нанесение кондиционера в конце мытья обеспечивает лучше.
Преимущества обратного мытья:
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]
- придает дополнительный объем у корней;
- устраняет излишнюю пушистость и статическое электричество;
- облегчает расчесывание;
- не перегружает тонкие пряди;
- позволяет корням дольше сохранять свежесть.
Недостатки и ограничения:
- не подходит для сильно поврежденных, сухих и вьющихся волос;
- требует времени на привыкание;
- нужен правильный подбор средств — легкий кондиционер и мягкий шампунь;
- при неаккуратном нанесении кондиционера на кожу головы возможен эффект забитых пор и усиление жирности.
«Это не универсальное решение. Если у вас жесткие, пористые или сильно вьющиеся волосы, скорее всего, обратное мытье не даст нужного эффекта. Им нужно больше питания, и традиционная схема будет лучше. Важно учитывать свой тип волос», — объясняет Инга Журова.
Инструкция по применению: как мыть голову по новой схеме
Чтобы метод сработал, важно соблюдать определенную последовательность действий:
- нанести кондиционер на увлажненные волосы, отступив от корней не менее 3–4 сантиметров, чтобы избежать закупоривания сальных желез;
- выдержать средство от 2 до 5 минут, после чего тщательно смыть;
- затем нанести шампунь, массируя исключительно прикорневую зону. Остатки пены сами очистят длину, удаляя излишки кондиционера и обеспечивая легкость.
Существует и усложненная версия: кондиционер — шампунь — кондиционер, когда после основного мытья на длину наносится дополнительная порция увлажняющего средства.
Таким образом, обратное мытье — это не просто очередной тренд из социальных сетей, а вполне рабочий метод, который при правильном использовании способен преобразить тонкие и ослабленные волосы, придав им желанный объем и ухоженный вид.
«Попробуйте метод хотя бы несколько раз, чтобы оценить эффект. Но не ждите чуда с первого мытья — волосам нужно время, чтобы адаптироваться. И всегда помните: здоровье волос начинается не с кондиционера, а с правильного подбора средств под ваш тип», — завершает Инга Журова.
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