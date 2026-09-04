Еще почти 600 подростков Подмосковья получили первые паспорта в торжественной обстановке
В Подмосковье в августе 570 подросткам торжественно вручили первые паспорта
Фото: [Администрация г.о. Одинцово]
В Подмосковье в августе 570 подростков получили в торжественной обстановке свои первые паспорта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для получения паспорта подростку необходимо обратиться в многофункциональный центр в течение 90 дней с момента достижения 14-летия.
В числе требуемых документов — свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство (если это не указано в свидетельстве), регистрация по месту жительства (при наличии), две фотографии 3,5×4,5 см и квитанция об оплате госпошлины. При желании, можно сообщить сотруднику МФЦ, что паспорт хочется получить в торжественной обстановке.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта 30 юным жителям региона.