В Подмосковье с начала года в статус жилых перевели более 1,1 тыс. садовых домов

«За период с начала года собственники 1 127 садовых домов перевели их в статус жилых и получили новые возможности и экономические бонусы. Одной из ключевых среди них является возможность прописки, которая, в свою очередь, дает владельцу имущества доступ к социальным услугам — местным поликлиникам и образовательным учреждениям», — рассказал глава министерства Алексей Натаров.