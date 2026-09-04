В Подмосковье с начала года в статус жилых перевели более 1,1 тыс. садовых домов
Свыше 1,1 тыс. дач сделали жилыми домами в Подмосковье с января
Фото: [REGIONS/Илья Попов]
В Подмосковье с начала 2026 года в статус жилых перевели более 1,1 тыс. садовых и дачных домов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«За период с начала года собственники 1 127 садовых домов перевели их в статус жилых и получили новые возможности и экономические бонусы. Одной из ключевых среди них является возможность прописки, которая, в свою очередь, дает владельцу имущества доступ к социальным услугам — местным поликлиникам и образовательным учреждениям», — рассказал глава министерства Алексей Натаров.
Он отметил, что в августе свои садовые дома перевели в статус жилых 289 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.