Более 50 особо охраняемых природных территорий местного значения создали в Подмосковье
В Подмосковье в границах 11 округов создали 56 ООПТ местного значения
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в границах 11 округов создали 56 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом сообщила представитель Министерства экологии и природопользования Московской области Анна Монахова в рамках заседания профильного комитета Московской областной думы.
Мероприятие прошло в Пушкинском округе. В ходе него участники осмотрели лесопарк «Северный». Территория площадью около 54 га была благоустроена.
«Развитие экологических маршрутов невозможно без тесного взаимодействия с муниципальными образованиями. Именно на местном уровне формируются конкретные предложения по обустройству троп, их популяризации среди жителей и туристов и четкие механизмы регулирования, позволяющие сочетать интересы охраны природы и рекреационного использования территорий», — отметил председатель комитета Владимир Шапкин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.