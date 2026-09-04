Более 50 особо охраняемых природных территорий местного значения создали в Подмосковье

В Подмосковье в границах 11 округов создали 56 ООПТ местного значения

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Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье в границах 11 округов создали 56 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом сообщила представитель Министерства экологии и природопользования Московской области Анна Монахова в рамках заседания профильного комитета Московской областной думы.

Мероприятие прошло в Пушкинском округе. В ходе него участники осмотрели лесопарк «Северный». Территория площадью около 54 га была благоустроена.

«Развитие экологических маршрутов невозможно без тесного взаимодействия с муниципальными образованиями. Именно на местном уровне формируются конкретные предложения по обустройству троп, их популяризации среди жителей и туристов и четкие механизмы регулирования, позволяющие сочетать интересы охраны природы и рекреационного использования территорий», — отметил председатель комитета Владимир Шапкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.

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