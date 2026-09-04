Не нужно проверять все подряд: анализы, которые часто сдают зря

Кажется, что чем больше анализов сдано, тем выше вероятность вовремя обнаружить заболевание. Но некоторые популярные исследования без симптомов и факторов риска могут не дать полезной информации, зато способны привести к тревоге и дополнительным обследованиям. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач терапевт Евгений Тарасов.

По словам специалиста, одна из главных ошибок — сдавать десятки показателей просто ради того, чтобы убедиться, что «все в норме». Медицинское обследование должно отвечать на конкретный вопрос — есть ли симптомы, подозрение на заболевание или фактор риска, который необходимо проверить.

Одними из самых популярных исследований «для себя» остаются онкомаркеры. Люди часто воспринимают их как простой способ убедиться, что рака нет. Для большинства такие тесты не годятся. Показатели могут меняться и по другим причинам, а нормальный результат не значит, что рака точно нет.

«Я бы точно не советовал здоровому человеку самостоятельно покупать большой набор онкомаркеров и сдавать их просто для спокойствия. Для раннего выявления онкологических заболеваний существуют конкретные скрининговые программы, которые зависят от возраста, пола и факторов риска», — рассказал врач.

Еще один пример — анализ на витамин D. Он стал особенно популярен в последние годы, и многие включают его в ежегодный чекап независимо от самочувствия.

«Если у человека нет факторов риска или заболеваний, при которых действительно нужно контролировать витамин D, постоянно измерять его уровень смысла нет. Сам факт того, что показатель оказался неидеальным, еще не значит, что человеку обязательно требуется лечение», — отметил Тарасов.

Не всегда оправдан и огромный список гормонов, который человек может сдать самостоятельно при отсутствии каких-либо жалоб. По словам терапевта, гормональные показатели имеют смысл тогда, когда есть конкретный клинический вопрос. Например, при определенных симптомах врач может назначить исследование функции щитовидной железы или других гормональных систем.

«Гормоны — это не общий тест на здоровье. Нельзя просто сдать двадцать показателей и по нескольким цифрам определить, насколько организм хорошо работает. У каждого анализа есть свои показания, время сдачи и факторы, которые могут влиять на результат», — пояснил специалист.

По той же причине не всегда требуется ежегодно сдавать расширенные панели витаминов, микроэлементов и других показателей. Если человек нормально питается, не имеет симптомов дефицита, заболеваний или состояний, повышающих риск недостатка определенного вещества, подобные исследования могут оказаться избыточными.

«Сейчас существует мода проверять абсолютно все — железо, десятки витаминов, микроэлементы, различные коэффициенты. Но анализ имеет смысл только тогда, когда его результат способен изменить тактику. Если мы заранее понимаем, что независимо от цифры человек ничего не будет делать, возникает вопрос, зачем вообще было исследование», — сказал Тарасов.

При этом врач подчеркнул — это не означает, что перечисленные анализы бесполезны. Каждый из них может быть необходим конкретному пациенту.

«Практически любой лабораторный тест может быть полезен, если есть правильные показания. Проблема начинается тогда, когда человек пытается заменить медицинскую консультацию огромным списком анализов», — подчеркнул терапевт.

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