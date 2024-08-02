Кожевенники, креаторы и эмальеры требуются в Кузбассе

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru назвали необычные вакансии, открытые в Кузбассе, сообщает sibdepo.ru . Так, в регионе требуются кожевенники, креаторы и эмальеры.

В Кузбассе соискатели работы могут трудоустроиться эмальером. В обязанности специалиста входит изучение каталога и выбор подходящей эмали, разведение материала и нанесение на ювелирное украшение. Заключительный этап — сушка в горячей печи. Опыт работы не требуется. Работодатель готов обучить за счет компании. Заработная плата без учета вычтенных налогов составляет 35 тысяч рублей.

Креаторам обещают заплатить минимум 40 тысяч рублей. Главное требование — уметь пользоваться профессиональной камерой. В обязанности сотрудника входит создание визуальных концепций социальных сетей. Креаторы пишут сценарии для роликов, проводят фотосъемки, монтируют видео.

«В список необычных вакансий также попали предложения для гид-инструктора, специалиста по социальным вопросам, оклейщика, мастера по реставрации брендовых изделий из кожи, специалиста по анкерному креплению и горнового ферросплавных печей», — сообщает sibdepo.ru.

Кожевенники также вошли в топ необычных профессий. Это специалисты, которые реставрируют брендовые изделия из кожи. Работодатель предупреждает, что работа требует много усидчивости и внимательности.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч подростков устроились на летнюю подработку в Московской области.