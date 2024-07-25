Более десяти тысяч подростков устроились на летнюю подработку в Московской области

С начала лета на подработку в Подмосковье устроились более 11 тысяч подростков, для них доступна работа вожатыми, специалистами в сфере доставки товаров, благоустройства территорий или ландшафтного дизайна. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«У нас в регионе свыше четырех тысяч свободных вакансий для подростков, где можно получить свой первый трудовой опыт. Главное, что найти работу можно не выходя из дома, все вакансии и электронная подача заявления доступна на портале «Работа России», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что перед трудоустройством несовершеннолетних в регионе проводят проверку работодателей, с ними будут заключать трудовой договор и заведут трудовую книжку. В среднем подростки могут рассчитывать на зарплату около 30 тысяч рублей. Ознакомиться с доступными вакансиями можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».