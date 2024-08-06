KP.RU: 155-миллиметровая артиллерия НАТО больше не достанет до Донецка

Военнослужащий РФ отметил, что Красногоровка — это практически освобожденный город в ДНР. На данный момент в населенном пункте еще присутствуют военные ВСУ, но они уже не смогут изменить ход боев в черте города.

Сейчас Армия РФ замечает, что обстановка вблизи Авдеевки и Марьинки стабилизировалась. Это стало возможным только после освобождения Красногоровки. Противник прижат к открытому пространству, сообщил «Славян». На данном участке ВСУ находятся в окружении. Еще одно важное достижение — артиллерия ВСУ больше не достанет до Донецка. Военный уточнил, что речь идет о 155-миллиметровых снарядах натовского производства.

«Сейчас их основные артпозиции переместились дальше, в Курахово. Кое-кто в лесопосадках еще прячется. Выявляем, передаем «старшим», если сами не достаем, старшие подавляют тяжелым оружием», — рассказал комбат с позывным «Славян».

«Славян» рассказал, что сам родом из Донецка. Он знает не понаслышке, как горожане ждут момента, чтобы противник прекратил обстреливать мирные районы. Боец верит, что мечта дончан совсем скоро станет реальностью. После Красногоровки Армия РФ будет продвигаться к границам Донецкой области, чтобы спасти людей от оккупации Украины.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ с позывным «Славян» раскрыл маневр, используемый для освобождения Красногоровки.