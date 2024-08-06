Военнослужащий РФ раскрыл маневр, используемый для освобождения Красногоровки

Битва за освобождение Красногоровки еще продолжается, но интенсивность боев заметно снизилась. Военнослужащие ВСУ разбрелись по окраинам города. Многие уже бежали. «Славян» рассказывает, что продвигаться к городу было тяжело. Украинские военнослужащие начали укреплять город в 2014 году. На протяжении 10 лет они лишь усовершенствовали свои позиции. Так и появились нескончаемые «муравейники» — траншеи вдоль населенного пункта.

«Славян» рассказал, что приходилось часто идти на хитрость. Так, чтобы обойти часть «муравейников» военные решили переплыть через водохранилище. Тепловизоры не заметят человека, если он в каске. Не среагирует прибор и на движение в воде. Военный СВО сравнил этот маневр с эпизодами из старых военных фильмов — по горло в воде и в камышах.

«В основном против нас воевала тероборона, 59 бригада ВСУ и пограничники были. Они будут тянуть резину до последнего, дожидаясь политических решений. Вперед будут кидать неподготовленных, «живым щитом», опытные будут в тылах, дожидаться, когда мы устанем атаковать», — рассказал KP.RU военнослужащий с позывным «Славян».

Ранее сообщалось, что в сеть слили видео удара по оборонному предприятию ВСУ в Броварах под Киевом.