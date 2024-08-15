В Курской области неравнодушные жители нашли способ, как организовать эвакуацию населения. Мужчины берут с собой охотничьи ружья и отправляются в те населенные пункты, куда проехать на машине невозможно, сообщил KP.RU.

Спасая других, волонтеры сами находятся в опасности. Они отправляются в те населенные пункты, где могут находиться военнослужащие Украины. Уплывают рано на рассвете. Только за один день эвакуируют около 30 человек, которые находят способ передать сигнал о помощи. Перевозят в первую очередь женщин, детей и пожилых людей. Взять с собой много вещей люди не могут.

В Курскую область приехали волонтеры из ДНР и ЛНР. За десятилетие агрессии со стороны ВСУ они уже знают, как оперативно организовать временный пункт проживания и оказать помощь нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в Курской области, согласно подозрениям военного эксперта Щепетнова, в большом количестве присутствуют военные НАТО и иностранные наемники.