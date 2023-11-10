Краевед Багдыков рассказал о мистическом даре гипнотизера Мессинга и его природе

Краевед Георгий Багдыков высказал мнение, что каждый человек имеет особенные способности. Важно уметь их раскрыть в себе. К подобному мнению исследователь пришел после изучения деятельности известного гипнотизера Вольфа Мессинга, сообщает rostovgazeta.ru .

Краевед Георгий Багдыков вспоминает, как люди удивлялись особенным способностям гипнотизера Вольфа Мессинга. Однажды на сеанс пришла женщина, которая наблюдала за происходящим и была уверена, что перед ней просто клоун. Мессинг подошел к ней и попросил покинуть зал.

Известно много случаев, когда Мессинг помогал людям избавиться от мигрени, когда все медицинские способы уже не приносили никакого результата.

«Как это делал Мессинг? Как он чувствовал людей? Я верю в то, что мысли людей можно почувствовать. Дело в том, что я работаю врачом консультативной поликлиники много лет. И есть пациенты, которые ничего не говорят, они просто сидят молча. Но даже их присутствие в кабинете страшно давит на тебя, ты чувствуешь жуткий негатив, который исходит от них», - рассуждает краевед

Книга Юрия Жданова «Взгляд в прошлое» помогла краеведу понять главное - каждый человек наделен необыкновенными способностями, которые не поддаются научному объяснению. Другое дело, что не всем дано раскрыть в себе этот дар.

«Многие явления человеческой психики, многие процессы, протекающие в головном мозге, еще не объяснены. Но непонятным является не только бессознательное: поди пойми, как и почему, по каким нервным путям и синапсам, в каких системах реализуется исполнение приказа: «Пойди, зажги свет». Не говоря уже о более сложных вещах», - цитата из книги Юрия Жданова «Взгляд в прошлое»

Стоит отметить, что Юрий Жданов лично встречался с гипнотизером во время его гастролей в Ростове.

«Вольф Григорьевич рассказал мне, как он устранял мигрень у отдельных зрителей во время сеанса. У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью. Это полушарие противоположно тому глазу, где зрачок сужен: спазм передается в мозг по перекрестным нервным путям. Мессинг прикасался руками к больному полушарию и с помощью гипнотического воздействия снимал боль. Совершенно очевидно, что гипноз − важнейшая способность телепата», - цитата из книги Юрия Жданова «Взгляд в прошлое» .

Сам краевед Багдыков верит в силу энергии, которую излучает каждый человек. Она может быть как доброй, так и злой.