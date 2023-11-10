Краевед Багдыков рассказал о мистическом даре гипнотизера Мессинга и его природе
Фото: [©Резников/РИА Новости]
Краевед Георгий Багдыков высказал мнение, что каждый человек имеет особенные способности. Важно уметь их раскрыть в себе. К подобному мнению исследователь пришел после изучения деятельности известного гипнотизера Вольфа Мессинга, сообщает rostovgazeta.ru.
Краевед Георгий Багдыков вспоминает, как люди удивлялись особенным способностям гипнотизера Вольфа Мессинга. Однажды на сеанс пришла женщина, которая наблюдала за происходящим и была уверена, что перед ней просто клоун. Мессинг подошел к ней и попросил покинуть зал.
Известно много случаев, когда Мессинг помогал людям избавиться от мигрени, когда все медицинские способы уже не приносили никакого результата.
«Как это делал Мессинг? Как он чувствовал людей? Я верю в то, что мысли людей можно почувствовать. Дело в том, что я работаю врачом консультативной поликлиники много лет. И есть пациенты, которые ничего не говорят, они просто сидят молча. Но даже их присутствие в кабинете страшно давит на тебя, ты чувствуешь жуткий негатив, который исходит от них», - рассуждает краевед
Книга Юрия Жданова «Взгляд в прошлое» помогла краеведу понять главное - каждый человек наделен необыкновенными способностями, которые не поддаются научному объяснению. Другое дело, что не всем дано раскрыть в себе этот дар.
«Многие явления человеческой психики, многие процессы, протекающие в головном мозге, еще не объяснены. Но непонятным является не только бессознательное: поди пойми, как и почему, по каким нервным путям и синапсам, в каких системах реализуется исполнение приказа: «Пойди, зажги свет». Не говоря уже о более сложных вещах», - цитата из книги Юрия Жданова «Взгляд в прошлое»
Стоит отметить, что Юрий Жданов лично встречался с гипнотизером во время его гастролей в Ростове.
«Вольф Григорьевич рассказал мне, как он устранял мигрень у отдельных зрителей во время сеанса. У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью. Это полушарие противоположно тому глазу, где зрачок сужен: спазм передается в мозг по перекрестным нервным путям. Мессинг прикасался руками к больному полушарию и с помощью гипнотического воздействия снимал боль. Совершенно очевидно, что гипноз − важнейшая способность телепата», - цитата из книги Юрия Жданова «Взгляд в прошлое» .
Сам краевед Багдыков верит в силу энергии, которую излучает каждый человек. Она может быть как доброй, так и злой.