«Ред Вингс», Таиланд, Сухум и новое направление: Кузбасс расширяет авиасообщение

Юг Кузбасса вновь обошел север по числу авиапассажиров: в 2025 году Новокузнецк обслужил 543 тыс. человек, тогда как Кемерово — 458 тыс. Разрыв сохраняется и в географии полетов, и в планах на будущее — от зимних курортов до нового соглашения с «Ред Вингс», сообщил VSE42.RU .

По информации издания, Кемерово и Новокузнецк получили свои аэропорты практически одновременно, находятся в одной области, но пассажиры южной воздушной гавани стабильно активнее. Итог 2024 года: новокузнецкий терминал обслужил 581 422 человека, кемеровский — 507 758. Годом позже оба показателя просели, однако расстановка не поменялась — 543 тыс. на юге против 458 тыс. на севере. При этом именно в Новокузнецке в скором времени ждут дополнительный приток пассажиров. Как сообщили сайту VSE42.Ru в «Аэрокузбассе», ставку делают на любителей зимнего отдыха и горнолыжных спусков.

«В осенне-зимний период 2026-2027 ожидается прирост пассажиропотока на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказали в компании.

По данным издания, еще заметнее разрыв в выборе маршрутов. Из Кемерова сегодня открыты лишь шесть направлений: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Улан-Удэ и абхазский Сухум. Запущенный в апреле прямой рейс в Читу не оправдал ожиданий и был свернут, а международный терминал и вовсе работает только с чартерами. В аэропорту редакции дали понять: положение дел в будущем скорректируют.

«Отсутствие регулярных международных направлений связано с ограничениями параметров искусственной взлетно-посадочной полосы. После завершения реконструкции ИВПП ограничения будут сняты», – сказали в воздушной гавани.

Южный сосед располагал летом девятью внутренними маршрутами. Помимо привычных Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Екатеринбурга, пассажирам были доступны и другие города. Международная часть включала два вьетнамских направления — Камрань и Дананг. На осенне-зимний сезон, по данным аэропорта, Новокузнецк готовит маршрут, где регулярных прямых рейсов раньше не существовало, и возобновляет сезонные перелеты в Таиланд.

«Полеты планирует выполнять авиакомпания Azur Air. Напомним, что в 2026 году чартерная программа Azur Air в Паттайю из Новокузнецка была приостановлена», – сказали в гавани.

Отдельная тема — сотрудничество с перевозчиками. Кузбасс оформляет еще одно соглашение с авиакомпанией «Ред Вингс». Речь идет о регулярных межрегиональных пассажирских перевозках сразу из двух аэропортов — Кемерова и Новокузнецка. Об этом 1 октября проинформировал губернатор Илья Середюк, посетивший Международный строительный форум в Екатеринбурге.

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