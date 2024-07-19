Краевед Латышев раскритиковал результат реставрации памятника «Сказ об Урале»

При въезде в Челябинск первое, с чем знакомятся гости города, — это памятник «Сказ об Урале». Известен он и всем россиянам. Именно изображение этого памятника нанесено на новую пятитысячную купюру. Недавно объект был отреставрирован. Краевед Юрий Латышев остался недоволен реконструкцией.

Эксперт отметил, что на гранитных плитах появились непонятные разводы. Визуально они напоминают трещины. Чем с более дальнего расстояния смотришь на памятник, тем он кажется красивее. Если подходить ближе, сразу видно множество недоработок. Самая большая — текст строк Твардовского по проекту 1965 года не восстанавливали.

Тот текст, который нанесен на памятнике, не содержит заглавных букв. Также отсутствуют знаки препинания.

«При этом отсутствие заглавных букв можно было бы простить, если бы «Урал» был изображен без заглавной буквы. А так — какая-то ерунда получилась», — отметил эксперт.

На открытии памятника присутствовал корреспондент «Курса дела». Горожане были очень рады, что после длительного периода реставрации культурный объект все-таки был восстановлен.

Ранее мы сообщали, что проверку в связи с осквернением памятника девочкой-подростком проводит подмосковная прокуратура в Рузе.