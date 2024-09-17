Краевед Шишкин рассказал, как бордели на улице Казани портили репутацию города

Краевед Марк Шишкин рассказал, как люди могут изменить репутацию о какой-то улице при помощи ее переименования, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Так, в Казани находился «квартал красных фонарей», который получил символичное название из-за роста проституции в городе. В том районе практически в каждой квартире находился бордель. Провокационную славу квартал заработал на рубеже XIX — ХХ веков.

Бороться с проституцией начали местные власти. Они выявляли точки сбора женщин с сомнительной репутацией, хотя официально проституция не была запрещена. Активную помощь оказывало казанское Общество защиты несчастных женщин. Со временем удалось препятствовать настолько открытому и разгульному образу жизни. В квартале начала восстанавливаться обычная жизнь.

Краевед Шишкин отметил, что улицу переименовали, сделав отсылку на значимые для города исторические события. Современное поколение уже и не знает истории про бордели на улице. С районом возникают другие ассоциации.

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