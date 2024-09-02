Нацбанк Украины инициировал процесс дерусификации копеек

Отказ от термина «копейка» был расценен как важный шаг к восстановлению исторической справедливости и сокращению влияния русского языка в стране, сообщило РБК.

Согласно предложенному НБУ плану, мелкие монеты могут получить новое название — «шаг», которое использовалось для обозначения разменной монеты на территории Украины в XVI-XVII веках.

Необходимость переименования в НБУ обосновали восстановлением исторических традиций и поддержкой дерусификации.

«Название «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, чисто украинское слово для обозначения разменных монет — это слово «шаг», — говорится в сообщении.

Также в НБУ отметили, что в современном мире копейки продолжают существовать только во враждебных Украине государствах. В планах НБУ замена «копеек» на «шаги» будет проходить постепенно, без увеличения монет в обороте и, соответственно, без риска роста инфляции.

Согласно законопроектам, разработанным Национальным банком Украины (НБУ), шаг предлагается приравнять к копейке. Замена копеек на шаги планируется поэтапно: новые шаги будут находиться в обращении параллельно с копейками, а устаревшие монеты будут изыматься по мере их физического износа. Как указали в НБУ, такой подход позволит избежать дополнительных затрат. Кроме того, поскольку не произойдет общего увеличения количества монет, замена копеек на шаги не вызовет инфляционного роста.

В последний раз шаги использовались на Украине более ста лет назад — гривна, действовавшая до 1920 года в Украинской народной республике (УНР), делилась на 100 шагов. Однако тогда шаги не были монетами, а были бумажными деньгами, имеющими номиналы 10, 20, 30, 40 и 50 шагов.

После распада СССР было предложено вернуть название «шаг» для мелких монет независимой Украины, но в итоге в 1992 году было выбрано название «копейка».

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