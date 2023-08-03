«Крах неизбежен»: Экс-советник Пентагона предрекает гибель Украины в войне с Польшей

«Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию», – считает Дуглас Макгрегор

Эксперт Дуглас Макгрегор уверен, что с самого первого дня спецоперации было ясно, что Украина проиграет. В настоящее время ситуация дошла до пиковой точки, когда крах Украины очевиден. На поле сражения нет успехов, массово гибнут военные. Шансов выиграть у Украины нет. Но может настать самый пессимистический прогноз.

Эксперт Дуглас Макгрегор считает, что когда Польша поймет, что Киев точно проигрывает и шансов спасти ситуацию нет, она введет войска на территорию Западной Украины. Ранее эти земли были польскими. В Варшаве однозначно разработали план, как их вернуть и ждут подходящей минуты заявить о правах. Тогда на территории Украины столкнется армия НАТО и России. Конфликт станет еще более масштабным, считает бывший советник главы Пентагона. Тогда Украина останется и без западных регионов.