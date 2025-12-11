Краситель Е129 для гиперактивности, глутамат для аллергии: безобидный новогодний подарок может навредить ребенку

Главный детский эндокринолог Кемеровской области Олеся Будникова в беседе с журналистом VSE42.Ru предупредила о скрытых рисках, которые несут сладкие новогодние подарки.

Эксперт обратила внимание, что большое количество съеденных конфет, как и регулярное употребление сладостей, приводит к различным заболеваниям.

«Сладкие подарки – это не только праздник, но и серьезная нагрузка на организм ребенка», – отметила специалист.

Согласно мнению эксперта, самыми вредными для организма являются несколько популярных сладостей. Безусловным лидером антирейтинга стали леденцы и карамель, которые из-за длительного контакта с зубами многократно повышают риск развития кариеса.

«Сладкие подарки – неотъемлемая часть Нового года, но их нужно дозировать. Лучшая стратегия: заменить часть конфет на полезные лакомства, контролировать порции и следить за состоянием ребенка», – рассказала главный детский эндокринолог Кузбасса Олеся Будникова.

Еще одна опасность — распространенный в составе конфет краситель E129 (красный), провоцирующий гиперактивность у детей, отметила эксперт. Это состояние чревато серьезными последствиями. Немногим лучше жевательный мармелад и конфеты на желатине. В них часто добавляют усилитель вкуса глутамат натрия (E621) и искусственные красители, способные вызвать аллергические реакции и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

«Главное правило: Лучше меньше, но качественней!» – считает эксперт.

В ту же категорию риска эксперт включила шоколадные батончики и вафли с начинкой. Главная опасность — содержание пальмового масла и гидрогенизированных жиров.

«Совет родителям: изучайте состав! Чем короче список ингредиентов и чем больше натуральных компонентов – тем лучше и безопасней продукт», – уверена медик.

