Краситель Е129 для гиперактивности, глутамат для аллергии: безобидный новогодний подарок может навредить ребенку
Детский эндокринолог назвала самые опасные сладости для новогодних подарков
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Главный детский эндокринолог Кемеровской области Олеся Будникова в беседе с журналистом VSE42.Ru предупредила о скрытых рисках, которые несут сладкие новогодние подарки.
Эксперт обратила внимание, что большое количество съеденных конфет, как и регулярное употребление сладостей, приводит к различным заболеваниям.
«Сладкие подарки – это не только праздник, но и серьезная нагрузка на организм ребенка», – отметила специалист.
Согласно мнению эксперта, самыми вредными для организма являются несколько популярных сладостей. Безусловным лидером антирейтинга стали леденцы и карамель, которые из-за длительного контакта с зубами многократно повышают риск развития кариеса.
«Сладкие подарки – неотъемлемая часть Нового года, но их нужно дозировать. Лучшая стратегия: заменить часть конфет на полезные лакомства, контролировать порции и следить за состоянием ребенка», – рассказала главный детский эндокринолог Кузбасса Олеся Будникова.
Еще одна опасность — распространенный в составе конфет краситель E129 (красный), провоцирующий гиперактивность у детей, отметила эксперт. Это состояние чревато серьезными последствиями. Немногим лучше жевательный мармелад и конфеты на желатине. В них часто добавляют усилитель вкуса глутамат натрия (E621) и искусственные красители, способные вызвать аллергические реакции и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
«Главное правило: Лучше меньше, но качественней!» – считает эксперт.
В ту же категорию риска эксперт включила шоколадные батончики и вафли с начинкой. Главная опасность — содержание пальмового масла и гидрогенизированных жиров.
«Совет родителям: изучайте состав! Чем короче список ингредиентов и чем больше натуральных компонентов – тем лучше и безопасней продукт», – уверена медик.
Ранее педиатр Еланова рассказала, что конфеты с алкоголем могут спровоцировать агрессию у ребенка.