Краска не высохла, а настроение поднялось: как опечатки коммунальщиков стали мемами в Дубне

Свежеокрашенные скамейки в Дубне обзавелись предупреждающими надписями, которые рассмешили горожан. Коммунальщики хотели предупредить прохожих о том, что краска еще не высохла, но в итоге вышло сразу несколько курьезных вариантов. Каждый из них быстро разошелся по местным пабликам, сообщил REGIONS.

Первая табличка гласила: «Места не садис кираска». На второй «краска» превратилась в «караску». Третья и вовсе удивила формулировкой: «Места не садист краска». Фотографии всех трех записок появились в социальных сетях. Мнения разделились. Одни отнеслись к ситуации с иронией, другие — с легким раздражением. Но большинство комментариев оказались скорее доброжелательными, чем осуждающими.

Житель Дубны Алексей Летучий встал на сторону тех, кто оставил подобные надписи, и предложил взглянуть на случившееся под другим углом.

«Беда в том, что вы над ними смеетесь, а они хоть как-то, но знают язык, который является не родным. А сколько людей из нашей группы сможет хоть как-то объясниться на иностранном языке? Тем более в письменной форме? Даже на английском, который реально международный?» — прокомментировал таблички Алексей Летучий.

Многие подписчики с ним согласились: куда важнее не высмеивать оплошности, а отметить сам факт заботы — люди хотели уберечь горожан от испачканной одежды.

Еще одна жительница города, Ирина Дунец, призналась, что лично знакома с сотрудниками и может сказать о них только хорошее. По ее словам, это отзывчивые и старательные работники, а курьезные ошибки в табличках лишь делают их ближе и понятнее.

«Я с ними всегда здороваюсь, очень вежливые и хорошие люди. Но вариативность слова „краска“ меня просто порвала. Там еще четвертая табличка была, я теперь спать не буду, как на ней написано», — отметила Ирина.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Видного занял парковку с помощью игрушечной машинки.