С начала года ИИ насчитал более 946 тыс. посетителей культурных мероприятий в Подмосковье
В Подмосковье ИИ насчитал свыше 946 тыс. посетителей в парках и библиотеках
Фото: [Медиасток.рф]
С начала 2026 года искусственный интеллект насчитал более 946 тыс. посетителей культурных мероприятий в парках и библиотеках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С начала года ИИ уже обработал более 240 тыс. фотографий и насчитал более 946 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.
Система обрабатывает фотографии с мероприятий, подсчитывает количество человек и формирует подробный отчет. Это позволяет понять, какие именно мероприятия пользуются популярностью.
Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».