Проблему регулярного подтопления устранили на участке Дзержинского шоссе в районе железнодорожного переезда. Как стало известно порталу «Подмосковье сегодня», здесь завершили комплекс масштабных ремонтных работ.

Ранее в рамках обследования участка выяснилось, что причиной скопления воды на проезжей части было разрушение участка канализационной сети. В связи с этим на дороге провели ремонт.

Так, был восстановлен проблемный канализационный колодец и повышен уровень семи колодцев, которые расположены на дороге. Также рабочие заменили участок трубы протяженностью почти 300 метров. Кроме того, на дороге восстановили обочину и тросовое ограждение, уложили асфальт и нанесли новую разметку.