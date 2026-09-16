С начала года в Подмосковье провели более 3,5 тыс. процедур ЭКО из 5,5 тыс. запланированных
В Подмосковье с начала 2026 года провели свыше 3,5 тыс. процедур ЭКО
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года провели свыше 3,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения из 5,5 тыс. запланированных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современная медицина позволяет парам, испытывающим сложности с зачатием, исполнить мечту и родить ребенка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Экстракорпоральное оплодотворение проводится бесплатно по полису ОМС благодаря национальному проекту «Семья». Для прохождения процедуры нужно получить направление и пройти необходимые обследования. Подробная информация об этом доступна на сайте подмосковного Минздрава.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития педиатрии в регионе.