Врачи в Ступино удалили пациентке крупный полип, который свисал из носоглотки в горло и мешал дышать

Врачи Ступинской больницы удалили пациентке крупный полип из носоглотки. Из-за новообразования женщина не могла дышать, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница с жалобой на полное отсутствие носового дыхания слева. Помимо этого, женщина рассказала, что заметила в горле странное новообразование, свисающее из носоглотки.

В ходе осмотра врачи обнаружили за язычком антрохоанальный полип — доброкачественное образование из слизистой гайморовой пазухи. Оно распространилось в носоглотку и мешало дышать и глотать. Выяснилось, что аналогичный полип пациентке вырезали в детстве, но случился рецидив.

Специалисты эндоскопическим методом полностью удалили новообразование — вместе с ножкой, прямо из пазухи. Также пациентке исправили искривленную носовую перегородку.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Размер полипа составил 6 на 4 см. Он был настолько крупным, что врачам пришлось извлекать его через рот.

После операции у женщины восстановилось дыхание. На текущий момент она выписана.

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