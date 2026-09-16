Массовый велозаезд Gran Fondo Russia пройдет в Рузе в сентябре

Финальный этап сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia пройдет в Рузе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Он станет заключительным стартом сезона 2026 года и одновременно финалом Кубка Альфа-Банка Gran Fondo Московской области 2026», — отметили в ведомстве.

Участникам будут доступны три дистанции — 96, 50 и 30 км. Те, кто выберет среднюю дистанцию, смогут проехать маршрут в свободном темпе либо поучаствовать в гонке Medio Fondo.

Итоги регионального Кубка подведут по результатам всех подмосковных этапов сезона, которые были организованы в Волоколамске, Бородино, Серпухове и Рузе. Определят четырех победителей в категориях «Абсолют, мужчины» и «Абсолют, женщины» на дистанции 100 км и в гонке Medio Fondo.

Заезд пройдет 27 сентября в Северном микрорайоне у Дворца водных видов спорта «Руза». Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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