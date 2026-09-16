Сайт не взломает вас сам: специалист объяснил, как аферисты заставляют жертв действовать

Мошенники в последние годы атакуют россиян все настойчивее. Универсальной таблетки от их уловок не существует, и полностью застраховаться от попыток обмана не выйдет. О том, как выстраивать защиту в таких условиях, Финансам Mail рассказал Константин Ковалев, возглавляющий службу безопасности одного из российских банков.

По наблюдениям эксперта, злоумышленники действуют по двум основным направлениям. Первое — социальная инженерия во всех ее проявлениях, второе — установка вредоносного софта. Нередко приемы используют в связке друг с другом.

«Главные ключи к собственной безопасности — это цифровая гигиена и критическое мышление», — сказал он.

Ключевой принцип личной цифровой гигиены Ковалев формулирует так: сохранять хладнокровие, вовремя задавать себе верные вопросы и не принимать поспешных решений. Важно осознавать: мошенник добивается успеха лишь тогда, когда жертва сама совершает нужные ему шаги. Речь идет о разговоре со злоумышленником, вводе данных на поддельной странице, передаче кода из СМС или установке программы, о которой человек минуту назад даже не слышал.

Сам сайт, подчеркивает эксперт, взломать учетную запись не в состоянии. Любые ролики и уведомления о взломе преследуют единственную цель — подтолкнуть жертву к действиям, выгодным аферистам. Существуют, разумеется, и рекомендации по проверке адреса сайта. Они тоже важны, но, по словам Ковалева, куда менее действенны для человека, который находится в стрессе и действует «в моменте».

«Главным средством защиты будут правильно заданные себе вопросы. Например: “Почему именно я вдруг стал так важен для этой структуры в данный момент?”. “Почему мне написали именно на этот номер, ведь я его не передавал?” “Зачем мне это нужно вообще делать?” И любые другие вопросы, которые логично задать себе с учетом конкретного сценария еще до совершения любых активных действий», — сказал специалист.

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