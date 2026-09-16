60 тыс. участников, семейные команды и ₽200 тыс.: чего ждать от нового сезона Школьной лиги Подмосковья

В Подмосковье готовится к старту очередной сезон Единой школьной лиги — масштабного спортивного проекта, не имеющего аналогов в России. За два года инициатива, запущенная по предложению губернатора Андрея Воробьева, заметно выросла и превратилась в одно из самых массовых спортивных движений для школьников региона. В сезоне-2026/27 организаторы обещают еще больший охват — ожидается порядка 60 тыс. участников. Что еще изменится — в материале REGIONS.

Что изменилось: новые дисциплины и семейный формат

Программа лиги расширяется с учетом мнения самих участников: по итогам опроса, в котором высказались 12 тыс. учащихся, родителей и педагогов, в расписание добавили настольный теннис и киберспорт. При этом сохранены уже ставшие традиционными дисциплины: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы (в смешанных командах).

Главная новинка сезона — Семейная лига. Теперь соревноваться смогут не только школьники, но и взрослые: родители, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Семейные команды выступят в пяти видах спорта: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе и шахматах. Баллы, заработанные семейной командой, пойдут в общий зачет школы — таким образом, участие близких реально помогает школе подниматься в турнирной таблице.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Как пройдет сезон

Официальное открытие сезона состоялось 8 сентября 2026 года в Люберцах: символический огонь зажгли чемпионки гимназии № 1 вместе с Николаем Валуевым. Сейчас в школах активно формируют команды — участвовать могут ученики 5–11 классов вне зависимости от уровня спортивной подготовки. Главное условие — желание играть и развиваться.

Соревнования пройдут в несколько этапов:

жеребьевка — конец сентября

муниципальный этап — с октября 2026 по март 2027 года

региональный этап — март–апрель 2027 года

«Финал четырех» — апрель 2027 года (точная дата будет объявлена позже)

По такой же схеме проведут и семейные соревнования. Полное расписание появится на сайте schoolliga.ru в разделе «Календарь» после жеребьевки. Оперативные новости публикуют в Telegram-канале @schoolligarf и в группе «Единая школьная лига» ВКонтакте.

«Участие открыто для всех школ — независимо от того, есть ли у ребят серьезная спортивная подготовка. Главное — желание играть и развиваться», — отметили в спортивном ведомстве Подмосковья.

Масштаб и динамика проекта

Лига стартовала в октябре 2024 года: тогда в ней участвовали более 10 тыс. школьников из 201 школы 13 муниципалитетов. Победителем общекомандного зачета стал Подольск, второе место заняла Балашиха, третье — Дмитров.

В сезоне 2025/2026 проект заметно вырос: к соревнованиям подключились 50 тыс. участников из 653 школ всех округов Подмосковья. Чемпионом стал Одинцовский округ, серебро взял Раменский округ, бронзу — Балашиха. Новый сезон должен побить эти рекорды.

Награды и поощрения

За высокие результаты в лиге предусмотрена губернаторская премия:

1‑е место — ₽200 тыс.;

2‑е место — ₽100 тыс.;

3‑е место — ₽50 тыс.

Для учителя физкультуры премия начисляется отдельно за призовое место по каждому виду спорта. Если команды педагога завоевали медали в нескольких дисциплинах, выплаты суммируются — один учитель может получить несколько премий за сезон. Директору школы положена одна выплата — за наивысший результат команды, независимо от количества побед в разных видах программы.

Школьники тоже получают награды:

медали — для игроков команд, занявших призовые места в отдельных дисциплинах;

кубки и дипломы — для команд‑призеров;

индивидуальные призы — для лучших спортсменов сезона;

переходящий кубок — главная командная награда для победителя общекомандного зачета (хранится в школе до начала следующего сезона).

Фото: [ Медиасток.рф ]

Польза для школьников

Участие в лиге — это не только соревнования, но и реальные преимущества для будущего. Победы и призовые места помогают:

наработать спортивную подготовку, которая пригодится для практического экзамена при поступлении в спортивные вузы;

сформировать портфолио, подтверждающее достижения;

мотивировать на выполнение нормативов ГТО — за них начисляются дополнительные баллы при поступлении.

Некоторые вузы могут учитывать дипломы лиги как индивидуальное достижение — стоит уточнять правила приема в конкретном университете.

Единая школьная лига Подмосковья создается в рамках федеральной программы «Спорт России» и решает сразу несколько задач: вовлекает школьников в регулярные занятия спортом, развивает командный дух и укрепляет школьную спортивную инфраструктуру. По мнению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, проект выходит за рамки спорта и становится важным элементом воспитания: через любовь к семье и школе формируется искреннее чувство патриотизма.

«Школьная лига — это уже не только про спорт. Это про воспитание. Я уверен, что патриотизм начинается с малого — с любви к своей семье, к своей школе, и складывается в искреннюю любовь к Родине. Поэтому вместе со школьной лигой мы делаем большое дело. У школьной лиги очень большое будущее!» — уверен глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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